Коли дерева були великими: у мережі порівняли вокзал Києва у різні епохи

У мережі порівняли старе чорно-біле фото центрального залізничного вокзалу у Києві та новий кольоровий знімок цієї ж локації.

Їх опублікувала жителька столиці України Марина Лабунець на своїй сторінці у Facebook. За шість днів допис назбирав майже 3000 репостів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На першому кадрі вокзал зображений влітку. Тоді він ще був оточений великою кількістю дерев. На другому ж локацію показано взимку. Втім, навіть оголених стовбурів дерев там дуже мало.

"Коли дерева були великими..." – написала Лабунець під фото.

Центральний залізничний вокзал у Києві у минулому Facebook/Марина Лабунець

Центральний залізничний вокзал у Києві у сучасності Facebook/Марина Лабунець

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося архівне фото центрального залізничного вокзалу Києва у 1993 році. OBOZREVATEL запропонував своїм читачам переглянути знімки з вокзалу у різні роки та оцінити, яка змінилася локація

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