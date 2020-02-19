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19 лютого • оновлено в 03:29
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Коли дерева були великими: у мережі порівняли вокзал Києва у різні епохи

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У мережі порівняли старе чорно-біле фото центрального залізничного вокзалу у Києві та новий кольоровий знімок цієї ж локації.

Їх опублікувала жителька столиці України Марина Лабунець на своїй сторінці у Facebook. За шість днів допис назбирав майже 3000 репостів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На першому кадрі вокзал зображений влітку. Тоді він ще був оточений великою кількістю дерев. На другому ж локацію показано взимку. Втім, навіть оголених стовбурів дерев там дуже мало.

"Коли дерева були великими..." – написала Лабунець під фото.

Центральний залізничний вокзал у Києві у минулому

Центральний залізничний вокзал у Києві у минулому

Facebook/Марина Лабунець

Центральний залізничний вокзал у Києві у сучасності

Центральний залізничний вокзал у Києві у сучасності

Facebook/Марина Лабунець

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Центр Києва показали у трьох різних епохах: приголомшливі фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося архівне фото центрального залізничного вокзалу Києва у 1993 році. OBOZREVATEL запропонував своїм читачам переглянути знімки з вокзалу у різні роки та оцінити, яка змінилася локація

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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