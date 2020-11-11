КМДА оскаржить рішення суду щодо будівництва на Андріївському узвозі, – Кличко

Київська міська державна адміністрація оскаржує рішення столичного апеляційного адмінсуду щодо будівництва на Андріївському узвозі, 14-16.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, наголосивши, що судові рішення не можуть бути підставою для забудови історичних зон міста.

"Хочу повідомити, що КМДА оскаржує рішення Київського апеляційного адмінсуду, яке фактично відновлює дозвіл на будівельні роботи на Андріївському узвозі, 14-16. Бо цим судовим рішенням скасовані приписи та наказ Департаменту держархбудконтролю КМДА, якими заборонялось здійснення будівництва. Але, наголошу: жодне рішення суду в столиці не було та не буде підставою для будівництва в історичних зонах Києва, особливо – на Андріївському узвозі!" – написав Кличко.

Він наголосив, що позиція міста незмінна і чітка: будь-яке будівництво має відбуватись із дотриманням усіх норм законодавства, зокрема, і щодо охорони культурної спадщини.

"Андріївський узвіз – історична старовинна вулиця Києва. І ми повинні зберегти її унікальність. Своїми діями місто вже неодноразово демонструвало, що здатне зупиняти забудовників, які нехтують думкою громади та намагаються втілити свої проєкти всупереч інтересам киян і столиці", – зазначив мер міста.

"Тому, ще раз наголошу, що завершення будівництва на Андріївському узвозі, 14-16, може відбутись тільки за умови дотримання закону і попередніх домовленостей щодо поверховості та вигляду споруди. В іншому разі – столиця має приклади заморожених об'єктів в історичній частині, власники яких зрештою пішли на умови киян і міста. Останній із таких прикладів, нагадаю, – будівництво на вулиці Гончара, 17-23, де забудовник уже прибирає кілька зайвих поверхів", – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Кличко повідомив, що будівництво двох нових станцій метро на Виноградар у Києві йде за графіком. Він показав відео, як прокладають тунель від майбутньої станції "Мостиська" в напрямку станції "Сирець"