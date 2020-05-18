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18 травня • оновлено в 22:28
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Кличко звільнив, Зеленський призначив: спливли деталі біографії нового голови РДА в Києві

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Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Щербака головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Раніше чиновник був зі скандалом звільнений мером Києва Віталієм Кличком.

Розпорядження №323/2020 рп від 18 травня про призначення Щербака опубліковано на офіційному сайті глави держави.

"Призначити Щербака Ігоря Михайловича головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації", – сказано в документі.

Розпорядження Зеленського

Розпорядження Зеленського

Скріншот сторінки

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

LIGA.net

Нагадаємо, що в листопаді 2015 року мер Києва Віталій Кличко дав доручення звільнити Щербака, який тоді був першим заступником голови Дніпровського району, за "окозамилювання" в звітах про ремонт дитячих майданчиків.

"Людина, яка не виконує доручення, більш того – надає неправдиву інформацію, не буде працювати. Перший заступник голови Дніпровського району Ігор Щербак повинен бути звільнений за невиконання своїх обов'язків! Я вимагаю від вас звільнити людину, яка не впоралася з поставленим завданням і обманює керівництво", – говорив тоді мер української столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 травня Зеленський призначив одразу 10 голів РДА в місті Києві. Щербак змінив на посаді Петра Онофрійчука.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Віталій Кличко Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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