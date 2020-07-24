Кличко звернувся до правоохоронців через постійні "мінування" у Києві
Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи посилити заходи безпеки у столиці після масових повідомлень про "замінування".
Про це він розповів під час брифінгу 24 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Очільник міста висловив вдячність киянам, які, побачивши підозрілі предмети у публічних місцях, повідомляють про це поліцію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Я звернувся до правоохоронних органів, зокрема до СБУ, поліції, посилити заходи безпеки в столиці, щоб кияни почувалися захищеними", – підкреслив Кличко.
За його словами, мова і про патрулювання в місті, і про забезпечення правопорядку, і про більш ефективну робота з упередження можливих загроз. Також йдеться про затримання та притягнення до відповідальності злочинців.
"Бо ми бачимо, що відбувається, особливо останніми днями, і в країні, і в столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Палять будинки і авто…" – пояснив мер Києва.
Він зазначив, що ситуацію в країні і столиці намагаються дестабілізувати, чого не можна допустити. За словами Кличка, безпека зараз є одним із найважливіших питань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві поруч зі станцією метро "Мінська" 21 липня нібито знайшли підозрілу валізу, а згодом пролунав вибух. Виявилось, що там було знешкоджено два саморобних вибухових пристрої.
Також повідомлялось про "замінування" ТРЦ Ocean Plaza.
Цього ж дня в Києві заявили про "замінування" аеропорту "Київ" (Жуляни), Центрального залізничного вокзалу та Апеляційного суду.
22 липня у столиці знайшли ще дві підозрілі валізи – біля станції метро "Вокзальна" та на площі Космонавтів (Солом'янський район). Правоохоронці провели перевірки та не виявили небезпечних предметів.
Після цих інцидентів у Києві серйозно посилили заходи безпеки. На вулиці вийшли додаткові наряди поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Джерела OBOZREVATEL говорять, що зросла загроза реальних терактів.
23 липня в Деснянському районі Києва знову помітили підозрілий пакет. Також повідомлялося про "замінування" автомобіля Audi біля ТРЦ "Метрополіс" на Оболоні. Пізніше в пакеті знайшли яйця і молоко, а "мінування" машини не підтвердилося.
У цей же день у відділенні Приватбанку на Хрещатику також виявили підозрілий предмет.