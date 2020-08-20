Кличко звернувся до киян через коронавірус. Відео

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці через збільшення випадків коронавірусу.

Відповідний відеоролик він розмістив на своїй сторінці у Facebook. Очільник міста відзначив, що зараз всі живуть у нових реаліях, але прагнуть повернутися до умов, які були колись (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Минулого тижня кількість хворих на коронавірус почала різко зростати в нашому місті. Минулого тижня Київ потрапив до жовтої зони, що означає посилення обмежень", – підкреслив Кличко.

Мер запевнив, що влада приділяє багато уваги безпеці киян, робить усе, щоби місто не повернулось до ще більше суворих обмежень, що вплине на життя людей.

"Щоб уникнути цього, нам всім необхідно берегтися. Дотримуватися правил, носити маску, зберігати соціальну дистанцію. Разом ми все подолаємо", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 20 серпня кількість випадків коронавірусу збільшилася до 11 172. За минулу добу захворювання виявили у 227 осіб.

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