Кличко зі "співаючими" пам'ятниками оригінально привітав із прийдешнім Днем Києва. Відео

Мер столиці Віталій Кличко показав оригінальне відеопривітання із прийдешнім Днем Києва, який відзначатимуть вже у неділю, 31 травня. На ролику для киян "заспівали" пам'ятники.

Відповідне відео з'явилось на сторінці Кличка у Facebook. Він відзначив, що у День народження Києва у місті через карантин не буде традиційних масових святкувань, усі заходи триватимуть в онлайн-форматі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водночас, за словами Кличка, кожен киянин все одно може зізнатися в любові до столиці, прогулятися улюбленими місцями, опублікувати фото і відео.

Кличко зі "співаючими" пам'ятниками оригінально привітав із прийдешнім Днем Києва

"На честь свята нашого улюбленого міста заспівали навіть столичні пам’ятники. "Старий київський романс" любові до Києва зазвучав голосами солістів капели Ревуцького, квартету "Імпресіо" та Анни Зарецької в аранжуванні керівника капели Ревуцького Олександра Круковського", – підкреслив Кличко.

Мер міста відзначив, що українська столиця – найгарніша і найдушевніша, а також закликав людей насолоджуватись Києвом, любити його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, День Києва 31 травня проведуть у теле- та онлайн-форматі через заборону на масові заходи у зв’язку із пандемією коронавірусу.