Кличко зі "співаючими" пам'ятниками оригінально привітав із прийдешнім Днем Києва. Відео
Мер столиці Віталій Кличко показав оригінальне відеопривітання із прийдешнім Днем Києва, який відзначатимуть вже у неділю, 31 травня. На ролику для киян "заспівали" пам'ятники.
Відповідне відео з'явилось на сторінці Кличка у Facebook. Він відзначив, що у День народження Києва у місті через карантин не буде традиційних масових святкувань, усі заходи триватимуть в онлайн-форматі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Водночас, за словами Кличка, кожен киянин все одно може зізнатися в любові до столиці, прогулятися улюбленими місцями, опублікувати фото і відео.
"На честь свята нашого улюбленого міста заспівали навіть столичні пам’ятники. "Старий київський романс" любові до Києва зазвучав голосами солістів капели Ревуцького, квартету "Імпресіо" та Анни Зарецької в аранжуванні керівника капели Ревуцького Олександра Круковського", – підкреслив Кличко.
Мер міста відзначив, що українська столиця – найгарніша і найдушевніша, а також закликав людей насолоджуватись Києвом, любити його.
Як повідомляв OBOZREVATEL, День Києва 31 травня проведуть у теле- та онлайн-форматі через заборону на масові заходи у зв’язку із пандемією коронавірусу.