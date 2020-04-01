Головна Новини
1 квітня • оновлено в 21:38
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Кличко жорстко нагадав киянам про зачіски на кладовищі

7.6т
Читати матеріал російською

Мер Києва Віталій Кличко жорстко звернувся до жителів міста і заявив, що громадський транспорт, салони краси і масажні кабінети столиці не відновлять роботу до спаду зараження коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це глава Києва сказав 1 квітня в ефірі одного з телеканалів, написало інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". Він прокоментував можливе відкриття такого типу закладів.

"Нелогічно виглядає. З одного боку, обмежуємо пересування містом, вводимо більш жорсткі заходи, а потім дозволяємо різним салонам і перукарням працювати. Таке питання було підняте, ми розглядаємо такі можливості в майбутньому, коли пік захворювання вже буде пройдено", – зазначив Кличко .

Він додав, що вже почалася обробка алгоритму виходу столиці України з критичних умов, але поки про відкриття салонів мова не йде.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що до 24 квітня жінкам доведеться самостійно робити манікюр і зачіски, мер Києва сказав: "Так, вибачте, будь ласка. Мер Палермо сказав дуже жорстку річ: "Вибачте, на кладовищі на вашу зачіску ніхто дивитися не буде".

Кличко жорстко нагадав киянам про зачіски на кладовищі. Ілюстрація

Кличко жорстко нагадав киянам про зачіски на кладовищі. Ілюстрація

Така ж ситуація, за словами глави міста, і з можливим відновленням роботи громадського транспорту, зокрема і метро.

"У нас тільки 132 випадки, а якщо у нас захворювання буде рахуватися тисячами випадків... Незважаючи на те, що медичні системи в Італії, Іспанії, США набагато кращі, ніж в Україні, вони не можуть впоратися з цим. Це (Збільшення кількості хворих. – Ред.) може призвести до колапсу медичної системи. Якщо кількість захворювань буде рахуватися тисячами, єдине, що можемо вам рекомендувати – залишатися вдома і читати "Отче наш", – підсумував Кличко.

Справа в тому, що раніше з'явилася інформація про те, що у Києві під час карантину через поширення COVID-19 можуть відкрити перукарні, але не будуть робити це протягом, щонайменше, тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії, яка найбільше в Європі постраждала від коронавірусу, уряд ввів жорсткі карантинні заходи, а чиновники, бачачи, що люди їх не дотримуються, пішли навіть на погрози. Наприклад, один з них сказав: "Користуєтеся мобільними перукарнями? На**іна? Ви розумієте, що труни у вас будуть закриті? Хто вас взагалі побачить? У закритій труні?"

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
103
18
Смішно
13
Цікаво
4
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Хорошо сказано!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги