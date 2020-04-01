Мер Києва Віталій Кличко жорстко звернувся до жителів міста і заявив, що громадський транспорт, салони краси і масажні кабінети столиці не відновлять роботу до спаду зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це глава Києва сказав 1 квітня в ефірі одного з телеканалів, написало інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". Він прокоментував можливе відкриття такого типу закладів.

"Нелогічно виглядає. З одного боку, обмежуємо пересування містом, вводимо більш жорсткі заходи, а потім дозволяємо різним салонам і перукарням працювати. Таке питання було підняте, ми розглядаємо такі можливості в майбутньому, коли пік захворювання вже буде пройдено", – зазначив Кличко .

Він додав, що вже почалася обробка алгоритму виходу столиці України з критичних умов, але поки про відкриття салонів мова не йде.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що до 24 квітня жінкам доведеться самостійно робити манікюр і зачіски, мер Києва сказав: "Так, вибачте, будь ласка. Мер Палермо сказав дуже жорстку річ: "Вибачте, на кладовищі на вашу зачіску ніхто дивитися не буде".

Кличко жорстко нагадав киянам про зачіски на кладовищі. Ілюстрація

Така ж ситуація, за словами глави міста, і з можливим відновленням роботи громадського транспорту, зокрема і метро.

"У нас тільки 132 випадки, а якщо у нас захворювання буде рахуватися тисячами випадків... Незважаючи на те, що медичні системи в Італії, Іспанії, США набагато кращі, ніж в Україні, вони не можуть впоратися з цим. Це (Збільшення кількості хворих. – Ред.) може призвести до колапсу медичної системи. Якщо кількість захворювань буде рахуватися тисячами, єдине, що можемо вам рекомендувати – залишатися вдома і читати "Отче наш", – підсумував Кличко.

Справа в тому, що раніше з'явилася інформація про те, що у Києві під час карантину через поширення COVID-19 можуть відкрити перукарні, але не будуть робити це протягом, щонайменше, тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії, яка найбільше в Європі постраждала від коронавірусу, уряд ввів жорсткі карантинні заходи, а чиновники, бачачи, що люди їх не дотримуються, пішли навіть на погрози. Наприклад, один з них сказав: "Користуєтеся мобільними перукарнями? На**іна? Ви розумієте, що труни у вас будуть закриті? Хто вас взагалі побачить? У закритій труні?"

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