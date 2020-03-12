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12 березня • оновлено в 18:33
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/ Життя столиці

Кличко заявив, що готовий знести цех "Більшовика" заради розв'язки на Шулявці

2.1т
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий знести п'ятий цех заводу "Більшовик" бульдозерами, оскільки він заважає будівництву розв'язки біля Шулявського моста.

Категорична заява очільника української столиці прозвучала в інтерв'ю для авторського проєкту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Біля моста знаходиться п'ятий цех заводу "Більшовик", який не працює вже багато років. Десятки років в цьому цеху на даху ростуть дерева. Зараз там продають капці, ліфчики і китайський секонд-хенд. Тобто цей цех для когось дуже важливий. Але завод "Більшовик" знаходиться на землі міста і винен місту більше 200 млн гривень", – обурився Кличко.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

За його словами, Фонд державного майна оцінив вартість робіт зі знесення п'ятого цеху в 700 млн грн, що абсолютно не відповідає дійсності. Більш того, за ці кошти, підкреслив мер Києва, можна побудувати дві сучасні школи або п'ять дитячих садків.

"Комусь просто так віддати за якийсь сарай, що стоїть біля моста? Ця розв'язка щоб повноцінно працювала, цей цех нам потрібно знести. Я сказав керівнику Фонду держмайна – якщо ви не зможете передати, киянам потрібна ця розв'язка, виїду бульдозером і знесу. На що він сказав: "Тільки зачепіть цей цех! Він дуже важливий для Фонду держмайна". Кримінальні справи і так далі. Зараз затягується цей процес. Це шкідництво", – сказав Кличко, відзначивши, що готовий радикально вирішити проблему, якщо побачить саботаж з боку Фонду держмайна.

Прочитати повний текст інтерв'ю можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Шулявський міст Новини Києва та Київської області
Особи
Орест Сохар Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
Фонд державного майна України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да все цеха всех заводов снести к чертям, на кой хрюканам заводы
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Иванова Елена, тебе ли не знать, сколько платят на ленинградке. Давно там стоишь?
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Иванова Елена
Иванова Елена
Кристина Стефанова, если б не снос цеха о чем бы ты еще тут вякала!!! может стоит тебе на ленинградку вернуться, там больше платят))))
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