Кличко заявив про зростання смертності від коронавірусу в Києві

Протягом минулої доби, 15 вересня, у Києві виявили 356 нових фактів зараження коронавірусом. Крім того, було зафіксовано вісім летальних випадків, що свідчить про зростання рівня смертності від хвороби.

Про це написав на своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, закликавши мешканців столиці не легковажити під час пандемії.

"Друзі! Ситуація із розповсюдженням вірусу залишається складною. За минулу добу виявили 356 хворих. 8 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 291 киянина. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 18 070", – акцентував він увагу.

Зокрема, у Києві захворіли:

184 жінки віком від 18 до 76 років;

139 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;

15 дівчаток від 2 до 15 років;

18 хлопчиків від 1 до 16 років;

серед хворих – 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали протягом 15 вересня 134 особи, загалом коронавірус подолали 5 519 мешканців Києва.

Ситуація з коронавірусом у Києві . Telegram-канал Віталія Кличка

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі– 74, Дніпровському – 66, Деснянському районі – 45 випадків.

"У Києві, як і по Україні, збільшилася смертність від коронавірусу. Як і раніше, на початку пандемії, помирають, в основному, люди похилого віку. Здебільшого вік киян, які не подолали вірус, – 65 років і старші. У такому віці померли 192 людини. Наймолодша серед померлих – 25-річна мешканка Дніпровського району. Найстарший – 96-річний житель Солом’янського району", – наголосив, підсумовуючи Кличко.

"Тому я закликаю всіх берегтися! Не розказувати, що це, як звичайний грип. Не йти в місця великого скупчення людей. Не поводитися легковажно. Турбота про своє здоров’я – це і ваше життя, і безпека інших людей. І можливість належного функціонування медичної системи Києва", – звернувся до киян мер.

Він підкреслив, що зараз головне – не допустити інфекційного вибуху. Адже якщо ліжка в лікарнях можна додати, то питання з нестачею медперсоналу може залишитися невирішеним.

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