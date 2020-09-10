Кличко заявив про загрозу колапсу транспорту в Києві, але рішення є

Аби в Києві не трапилося колапсу через зупинку комунального транспорту, депутати Київради повинні схвалити додаткове фінансування підприємств-перевізників.

Передусім йдеться про "Київський метрополітен" та "Київпастранс", зазначив мер столиці Віталій Кличко під час засідання Київської міської ради, повідомляє пресслужба очільника міста.

"Ми повинні нарешті ухвалити зміни до бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку. Бо пандемія вплинула на економіку міста. Криза зменшила надходження до бюджету столиці. І нам критично необхідно перерозподілити кошти на найважливіші сфери – і на медицину та соціальний захист, і на втілення інфраструктурних проєктів", – сказав Кличко.

"Зокрема, потрібно ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників. Для виплати заробітних плат їх працівникам. Йдеться про "Київський метрополітен" та "Київпастранс". Бо ми не можемо допустити зупинки комунального громадського транспорту!" – наголосив він.

За підрахунками Кличка, щоб забезпечити стабільну роботу метрополітену і своєчасну виплату зарплат, обсяги бюджетних асигнувань підприємству потрібно збільшити на 162 млн гривень. Щодо "Київпастрансу", то заборгованість підприємства із виплати зарплати вже сягнула понад 77 млн гривень.

Мер Киева нагадав, що доходи підприємства-перевізники втратили під час суворих обмежень. Адже метро під час карантину не перевозило пасажирів понад два місяці, а наземний громадський транспорт працював у спецрежимі. У результаті втрати метрополітену за період із 17 березня по 25 травня склали майже 621 млн грн, а "Київпастранс" щомісяця під час суворих обмежень втрачав 162 млн гривень.

"Ми вже кілька засідань не можемо ухвалити рішення для забезпечення роботи транспортної сфери та надання послуг з перевезення киян. Профспілки неодноразово зверталися до Київради. Тепер вони вимагають після сьогоднішнього голосування оприлюднити його результати. Поіменно і з фото кожного депутата – хто і як голосував. І я вже надав доручення зробити це оперативно, після голосування", – звернувся мер Києва до депутатів.

"Бо я чув різні причини минулого разу – не доїхав на засідання, виходив із залу, "ну ви ж розумієте – політика". Не розумію! Я розумію одне – міське господарство повинне працювати. Кияни повинні отримувати сервіс. Зокрема і можливість користуватися громадським транспортом! А Київ має і надалі розвиватися і втілювати необхідні для комфорту людей проєкти! Для цього нас сюди і обирали!" – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Кличко заявив, що у Києві можливе припинення роботи метро і наземного громадського транспорту, якщо кількість хворих на коронавірус значно перевищить кількість ліжок для них у лікарнях.

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