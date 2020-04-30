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30 квітня • оновлено в 15:21
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/ Життя столиці

Кличко заявив про величезні борги киян за комуналку: сума в мільярди гривень

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У Києві загальна заборгованість за комунальні послуги станом на 30 квітня сягнула майже 6 млрд гривень.

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Він підкреслив, що під час карантину через COVID-19 люди та підприємства зіткнулися з фінансовими проблемами, що, зокрема, вплинуло на рівень розрахунків за комуналку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні в Києві загальна заборгованість за комунальні послуги сягає майже 6 млрд гривень. Це дуже велика сума. Хочу наголосити, що тенденція до зменшення рівня сплати може призвести до перебоїв із наданням комунальних послуг", – заявив Кличко.

Кличко заявив про величезні борги киян за комуналку. Ілюстрація

Кличко заявив про величезні борги киян за комуналку. Ілюстрація

Мер Києва також нагадав, що термін дії знижки в 10% був подовжений до 30 числа кожного місяця.

Він додав, що гроші, отримані від мешканців міста за комунальні послуги, насамперед ідуть на закупівлю газу, реконструкцію застарілих теплотрас, які треба відремонтувати до початку нового опалювального сезону, а ще – на зарплату десятків тисяч людей.

Чиновник зазначив, що сплатити усю "комуналку" кияни можуть онлайн через "Центр комунального сервісу".

"Створена сторінка у Facebook, де в приватних повідомленнях можна зв’язатися з фахівцями центру та отримати консультацію щодо надання житлово-комунальних послуг. Консультують і на гарячій лінії "Центру комунального сервісу". Додатково відкрили 10 стаціонарних номерів телефонів – відповідно в кожному районі міста", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер столиці розповів, що у Києві 10% заражених коронавірусом COVID-19 – медики.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Shevchenko Ludmila
Shevchenko Ludmila
Акции уже начались, нужно всем идти и протестовать иначе эта мафия уничтожит нас!!!
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Shevchenko Ludmila
Shevchenko Ludmila
Вчера они запретили нам работать, люди не имеют денег, а сегодня они посягнули на последнее что мы имеем -жилье!!! Они собираются повышать тарифы и насчитывать пеню. Откуда людям которые лишены работы из за вашего карантина брать деньги на оплату, если человек уже 50 дней не работает?!!!
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Кияни Життя столиці

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