Кличко заявив про негативну динаміку коронавірусу у школах Києва

Ситуація із захворюванністю на коронавірус у навчальних закладах столиці контрольована, але динаміка – негативна.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у середу, 7 жовтня, під час онлайн пресконференції. За його словами, нині три школи у місті закриті на карантин. Усього на дистанційному навчанні – 377 класів.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 3 школи через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи у Печерському районі і одна в Оболонському. На жаль, збільшилась кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 377 класів у 152 школах", – сказав Кличко.

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 410. Також хворіють 302 педагога.

"У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 47 груп у 41 садку. Три садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 58 відсотків", – зазначив Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початку жовтня різко зріс приріст кількості нових інфікованих коронавірусом до активних хворих. Пік припав на другий день місяця, коли цей показник досягнув +20,59%.