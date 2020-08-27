Кличко запросив на "кавуновий тиждень" у київський зоопарк

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про "кавуновий тиждень" що триває наразі у київському зоопарку.

Як він зазначив у своєму Facebook, це означає, що всіх мешканців зоопарку частують цими ягодами (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Цей тиждень у київському зоопарку – кавуновий. Це значить, що всіх звірів – мешканців зоопарку частують смугастими ягодами. А відвідувачі, особливо дітлахи, із захопленням за цим спостерігають", – написав Кличко.

Він зазначив, що і сам відвідав зоопарк, щоб долучитися до частувань звірів.

"Сьогодні заїхав і пригостив кавунчиками слона Хораса і бегемотиху Фіону. Частування їм сподобалося", – зауважив мер Києва.

Також він повідомив, що "кавуновий тиждень" у зоопарку триватиме ще три дні, тож усі бажаючі ще можуть встигнути побачити, як тварини ласують ягодами.

Відео Facebook Віталія Кличка

Кличко відвідав зоопарк у "кавуновий тиждень" Facebook Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Дня державного прапора та Дня Незалежності України мер Києва Віталій Кличко публікував зворушливе відеопривітання для українців. Він закликав народ спільними зусиллями будувати щасливе майбутнє для країни.