Кличко "запалив" Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Фото та відео

Міський голова Києва Віталій Кличко показав, як підсвітили Подільсько-Воскресенський мостовий перехід.

На арочному мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу, вже закінчили монтаж освітлення, а зараз тривають роботи з демонтажу тимчасових опор. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Також мер столиці оприлюднив відео в TikTok, де показав міст із підсвіткою. У підписі до ролика він написав: "Запалюю" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця новини).

"На завершальному етапі будівництво арочного мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Тут уже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор. Змонтовані всі нові ванти, міст почали опускати в проєктне положення, – повідомив мер. – Сьогодні ми ввімкнули освітлення на всіх ділянках цього великого об’єкта. Робимо все, щоб до кінця року відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським. А наступним етапом буде будівництво метро на Троєщину", – наголосив Віталій Кличко.

На сайті мера додали, що зараз тривають роботи на всіх майданчиках будівництва мостового переходу. Спеціалісти з Бельгії вже завершили монтаж прогонової будови заїзду на міст з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиці Верхній Вал. Загальна вага металоконструкцій – 780 тонн, довжина – 143 метри. Встановлюватимуть конструкцію з допомогою потужної спецтехніки та плавзасобів. Завершити ці роботи планують до кінця жовтня.

Також тривають роботи з будівництва ділянки Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів до шляхопроводу через залізницю. Облаштовують і огороджуючі конструкції перегінних тунелів метрополітену, здійснюють земляні роботи, а також роботи з влаштування насипу.

Кличко "запалив" Подільсько-Воскресенський мостовий перехід сайт Віталія Кличка

У Києві підсвітили Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. сайт Віталія Кличка

Кличко "запалив" Подільсько-Воскресенський мостовий перехід сайт Віталія Кличка

У Києві підсвітили Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. сайт Віталія Кличка

У Києві підсвітили Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. сайт Віталія Кличка