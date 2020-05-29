Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою втрутитися у ситуацію щодо невиконання забудовником "Аркада-будівництво" зобов’язань перед інвесторами.

Про це він заявив під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Мер столиці відзначив, що 29 травня інвестори вийшли на пікет під банк "Аркада", Офіс президента, Кабмін та КМДА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Люди вимагають, аби забудовник виконав свої зобов’язання. Зазначу, що протягом останніх років у столиці чимало скандалів навколо об’єктів незавершеного житлового будівництва. Тих, що забудовники зводили із залученням коштів фізичних та юридичних осіб і виявилися неспроможними виконати свої зобов’язання перед інвесторами", – підкреслив Кличко.

Кличко закликав правоохоронців взятися за скандального забудовника "Аркада". Ілюстрація

Зокрема, за його словами, до міської влади останнім часом надходили численні скарги людей, які вкладали гроші у будівництво житла та не могли його отримати через невиконання "Аркадою-будівництво" зобов’язань за укладеними угодами.

Мер столиці відзначив, що лише у травні відбулося три зустрічі за участі представників міської влади, інвесторів, забудовника та банку "Аркада". За результатами зустрічей керівництво столиці підтвердило готовність у межах повноважень сприяти поновленню будівництва.

"Але, зазначу, що забудовник не виконав взятих зобов’язань перед громадськістю, не скоригував проєкт забудови житлового комплексу "Патріотика на озерах", не представив його на обговорення Містобудівної ради. А це було основною умовою для продовження будівництва... Також підкреслю, що йому для виконання зобов’язань перед іншими інвесторами – житлових комплексів "Евріка" на проспекті Глушкова та "Патріотика" – нічого не заважає!" – додав він.

"І місто, як завжди в таких ситуаціях, відстоюватиме інтереси киян. Я звертаюся до правоохоронних органів негайно втрутитися в ситуацію і дати правову оцінку діям недобросовісного забудовника", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня в Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді на зупинку будівництва житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".