Кличко закликав Кабмін допомогти бізнесу компенсаціями та пільгами

Уряд повинен невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на брифінгу, зазначивши при цьому, що Київ буде виконувати постанову Кабміну про карантин вихідного дня.

"Так, це не ідеальний варіант. І є багато питань. Але з такою динамікою поширення вірусу медична система незабаром не впорається з кількістю хворих. І ми розуміємо, що альтернативою може бути тільки повний локдаун, щоб розірвати ланцюг захворюваності", – сказав він.

"Разом з тим, ми розуміємо, що дуже важливо не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу і підприємств, тому що люди за період пандемії і так збідніли. Тому уряд невідкладно має розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу", – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що Київ такий комплекс заходів по підтримці малого і середнього бізнесу ввів в березні і зараз місто перегляне можливості для підтримки бізнесу та збереження робочих місць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ і область стали беззаперечним лідером по COVID-19: більше 1,5 тис. хворих за добу.