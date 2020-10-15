Кличко заявив про зростання захворюваності на COVID-19 в школах Києва

У Києві на карантин закрили п'ять шкіл, чотири дитячі садки і 78 груп у дошкільних навчальних закладах. Усього на COVID-19 захворіли 610 школярів, раніше повідомлялося про 591 хвору дитину.

Про це на брифінгу в четвер, 15 жовтня, повідомив київський голова Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"На канікули столичні школярі підуть з 21 жовтня. На сьогодні в місті закриті на карантин п'ять шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. Три школи – у Печерському районі і по одному – в Оболонському і Подільському районах. На дистанційному навчанні загалом 594 класи в 186 школах. Хворих на коронавірус школярів у Києві – 610. Хворіють і 412 педагогів", – повідомив мер.

Глава столиці додав, що в дитячих садках через COVID-19 тимчасово закрили 78 груп у 68 установах. Крім того, за останню добу під карантин потрапили два садки у Святошинському районі.

Відзначається, що наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 57 відсотків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчим часом школи в Україні, ймовірно, переведуть на онлайн-навчання.