Кличко відповів Зеленському щодо скандалу з "Укрбудом"

Станом на 22 травня є три проблемних питання з недобудовами корпорації "Укрбуд", але вони не входять у компетенцію міського голови Києва та міської влади.

Про це мер столиці України Віталій Кличко заявив під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він відповів на запитання журналістів щодо слів президента України Володимира Зеленського про те, що Кличко має долучитись до вирішення питання добудови об'єктів "Укрбуду" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хочу наголосити, що компанія "Укрбуд" – не якась "шарашкіна контора". Засновником компанії і корпорації, під егідою якої велося будівництво, є Кабінет міністрів України. І говорити, що Кличко зараз може взяти і сам розібратися з наслідками дій недобросовісного забудовника – щонайменше, некоректно", – підкреслив мер Києва.

За його словами, всі розуміють, що проблему 13-ти тисяч інвесторів "Укрбуду" – киян, які чекають на житло, треба вирішувати. Тому "Київміськбуд" долучився до її розв’язання і взяв на себе зобов’язання перед людьми, але зіткнувся неприємностями, які йому спочатку обіцяли допомогти вирішити на державному рівні.

Кличко відзначив, що наразі передача об’єктів "Укрбуду" до "Київміськбуду" відбувається в плановому режимі. Йдеться про 23 об’єкти: невеликий офісний центр та 22 житлових комплекси. П'ять із них "Київміськбуд" вже прийняв на баланс і розпочав там будівельні роботи.

"На сьогодні є три проблемних питання. Вони не входять в компетенцію міського голови і міської влади. По-перше: питання передачі об’єктів з Міністерства оборони до "Київміськбуду" на існуючих умовах. Чотири житлових комплекси будуються на землях Міноборони. І все, що треба від міністерства сьогодні, – підписати договори на попередніх умовах", – підкреслив він.

Одна з недобудов "Укрбуду"

"По-друге: співпраця з Державною архітектурно-будівельною інспекцією щодо прийнятих об’єктів і тих, які "Київміськбуд" ще має прийняти на баланс. ДАБІ, за формальними ознаками, повертає всі документи міськбуду... Через це деякі будинки, в яких вже живуть люди, досі не ведені в експлуатацію. Загалом отримано 16 відмов щодо чотирьох об’єктів, щодо яких подавали документи на введення в експлуатацію", – додав очільник столиці.

Третьою проблемою, за його словами, є нестача коштів у момент добудови об’єктів, що розпочали зводити. Кличко відзначив, що після проведеного аудиту з’ясували, що на добудову всіх будівель не вистачає понад 2 млрд. грн.

Він додав, що кошти, про які йдеться, повернуться в процесі добудови, але зараз потрібно вирішити це питання. І це, за його словами, неможливо зробити без Державної іпотечної установи, яка підпорядкована міністерству фінансів України і до якої звернувся "Київміськбуд".

"Тому я не зовсім розумію, чому президент так сказав. І як саме Кличко може втрутитися в діяльність державних органів – таких як Міноборони, ДАБІ чи Державна іпотечна установа. Єдине, чим може допомогти міська влада – це зменшення фінансового навантаження на забудовника у разі скасування сплати пайового внеску. Як це робили, наприклад, по недобудовах Войцеховського. І це питання ми зараз опрацьовуємо, щоб винести його на розгляд Київради", – підсумував Кличко.

OBOZREVATEL раніше детально писав про те, що ситуація з покинутими будівництвами держкорпорації "Укрбуд" боляче вдарила по 40 тис. осіб. А інвестори, які вклалися в житло, досягли точки кипіння. Люди навіть виходили на мітинги.

Водночас президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір раніше говорив про те, що без підтримки держави будівництва "Укрбуду" можуть бути заморожені на десятки років, оскільки чиновники та власники землі вирішили скористатися ситуацією та виторгувати додаткові преференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що Кличко повинен підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії "Укрбу"д.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!