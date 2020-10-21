Кличко відкрив у Києві новий садок з басейном та сучасним обладнанням. Фото

Мер Києва Віталій Кличко відкрив новий дитячий садок №168 на масиві Відрадний, у Солом'янському районі столиці.

Про це повідомили у пресслужбі міського голови. Під час заходу Кличко повідомив, що садочок на вулиці Вацлава Гавела планували збудувати ще майже 40 років тому, але об'єкт не завершили і він десятки років стояв, як недобудова та був фактично місцем проживання для безхатченків.

"Ми добудували садок, облаштували його і вводимо в експлуатацію. Навіть попри всі складнощі і кризу, що спричинила пандемія коронавірусу", – сказав Кличко.

Садочок має сучасний фасад та інтер’єр kiev.klichko.org

У закладі є басейн kiev.klichko.org

У закладі є басейн kiev.klichko.org

Новий сучасний садок має три поверхи і розрахований на 260 дітей – 14 груп. Тут також будуть окремі спеціальні групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Прийматиме дітей дошкільний навчальний заклад уже з листопада. Наразі ж батьки можуть записувати своїх дітлахів в електронну чергу.

"Садок – зручний, комфортний та яскравий. І точно сподобається дітям та їх батькам. Тут є басейн, величезні спортивна та актова зали з новеньким обладнанням. Є сучасна кухня і медичний блок, кабінети логопеда і психолога", – додав мер Києва.

У садочку буде сучасне обладнання kiev.klichko.org

У пресслужбі повідомили, що садочок має сучасний фасад та інтер’єр. Також у ньому встановили систему внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, охоронну сигналізацію, домофонний зв'язок на вході на територію садка та в його будівлю. Приміщення дошкільного закладу зручне і для маломобільних відвідувачів. Тут облаштовані пандуси, ліфт, заїзди з пониженням бортових каменів.

Установа має три поверхи kiev.klichko.org

Садок оснащений сучасною кухнею kiev.klichko.org

Крім того, новий садочок – енергоефективний. Будівля утеплена і має сучасні системи вентиляції та опалення. Все освітлення в приміщеннях– енергозберігаюче. Дошкільний заклад має велику територію з ігровими майданчиками на свіжому повітрі, тіньовими навісами.

Нагадаємо, за останніх кілька років у Києві збудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 30 дитячих садочків.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко заявив, що на будівництвах збанкрутілого банку "Аркада" проводиться аудит, після якого ухвалять рішення, як будуть добудовані житлові комплекси.