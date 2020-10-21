Кличко відкрив у Києві новий садок з басейном та сучасним обладнанням. Фото

Мер Києва Віталій Кличко відкрив новий дитячий садок №168 на масиві Відрадний, у Солом'янському районі столиці.

Про це повідомили у пресслужбі міського голови. Під час заходу Кличко повідомив, що садочок на вулиці Вацлава Гавела планували збудувати ще майже 40 років тому, але об'єкт не завершили і він десятки років стояв, як недобудова та був фактично місцем проживання для безхатченків.

"Ми добудували садок, облаштували його і вводимо в експлуатацію. Навіть попри всі складнощі і кризу, що спричинила пандемія коронавірусу", – сказав Кличко.

Новий сучасний садок має три поверхи і розрахований на 260 дітей – 14 груп. Тут також будуть окремі спеціальні групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Прийматиме дітей дошкільний навчальний заклад уже з листопада. Наразі ж батьки можуть записувати своїх дітлахів в електронну чергу.

"Садок – зручний, комфортний та яскравий. І точно сподобається дітям та їх батькам. Тут є басейн, величезні спортивна та актова зали з новеньким обладнанням. Є сучасна кухня і медичний блок, кабінети логопеда і психолога", – додав мер Києва.

У пресслужбі повідомили, що садочок має сучасний фасад та інтер’єр. Також у ньому встановили систему внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, охоронну сигналізацію, домофонний зв'язок на вході на територію садка та в його будівлю. Приміщення дошкільного закладу зручне і для маломобільних відвідувачів. Тут облаштовані пандуси, ліфт, заїзди з пониженням бортових каменів.

Крім того, новий садочок – енергоефективний. Будівля утеплена і має сучасні системи вентиляції та опалення. Все освітлення в приміщеннях– енергозберігаюче. Дошкільний заклад має велику територію з ігровими майданчиками на свіжому повітрі, тіньовими навісами.

Нагадаємо, за останніх кілька років у Києві збудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 30 дитячих садочків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко заявив, що на будівництвах збанкрутілого банку "Аркада" проводиться аудит, після якого ухвалять рішення, як будуть добудовані житлові комплекси.