Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами у Києві. Фото

Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами – на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.

За словами мера, навіть в умовах економічної кризи, що спричинила пандемія коронавірусу, Києву вдалося цього року втілити багато інфраструктурних проєктів, передає його пресслужба.

"Відсьогодні повністю відкрито рух ще двома оновленими шляхопроводами. Хочу зазначити, що нам довелося фактично наново зводити опорні конструкції цих шляхопроводів. Бо, побудувавши понад 30 років тому, їх жодного разу не ремонтували", – наголосив Кличко.

У Києві відкрили проїзд двома оновленими шляхопроводами. kiev.klichko.org

На відкритті був присутній мер Віталій Кличко. kiev.klichko.org

Він зазначив, що на об’єктах здійснили бетонування нових конструкцій, облаштували сучасну гідроізоляцію. Влаштували кілька шарів асфальту, на який підрядник дає гарантію на 5 років. А також встановили нову систему вуличного освітлення та нову огорожу.

Кличко наголосив, що місто комплексно підходить до ремонту транспортних вузлів. kiev.klichko.org

"Зазначу, що завдяки якісному ремонту і застосуванню сучасних технологій, термін експлуатації конструкцій шляхопроводів буде мінімум 35 років. Нагадаю, що навесні цього року ми капітально оновили ще два шляхопроводи на вулиці Богатирській. Хочу наголосити, що ми комплексно підходимо до ремонту транспортних вузлів у всіх районах міста. На цьому магістральному напрямку, крім цих шляхопроводів, вже відремонтували: частину проспекту Степана Бандери на ділянці від проспекту Оболонського до Північного мосту, шляхопровід на перетині проспекту Степана Бандери і проспекту Героїв Сталінграда, пішохідний міст на проспекті Степана Бандери", – підкреслив Кичко.

На об’єктах здійснили бетонування нових конструкцій. kiev.klichko.org

Він також повідомив, що за останні роки в Києві капітально відремонтували 24 моста та шляхопровода. На 31 об’єкті – зробили середній ремонт.

"Тобто, загалом ми оновили вже 55 мостів і шляхопроводів. Такого масштабного оновлення інфраструктури столиця не бачила десятиліттями. І ми продовжуємо над цим працювати", – заявив мер.

Термін експлуатації конструкцій шляхопроводів буде мінімум 35 років. kiev.klichko.org