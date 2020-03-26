Мер Києва Віталій Кличко спростував чутки про те, що Олександрівська клінічна лікарня Києва є медзакладом для VIP-пацієнтів. Він заявив, що туди везуть майже усіх людей із підозрою на коронавірус COVID-19.

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Про це очільник столиці України розповів під час брифінгу 26 березня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Також Кличко показав відео з самого медзакладу, де він побував (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Багато чуток щодо Олександрівської лікарні. Це нібито VIP-лікарня для обраних. Так от: Олександрівська лікарня є базовою. І переважно всіх хворих чи людей з підозрою на коронавірус відправляють туди", – наголосив мер Києва.

Кличко спростував чутки про VIP-статус Олександрівської лікарні Києва Сайт Віталія Кличка

За його словами, якщо кількість хворих збільшуватиметься, лікуватимуть також і в інших визначених та підготовлених для цього медзакладах. А таких у столиці наразі сім, разом із Олександрівською.

"Я сьогодні вранці (26 березня. – Ред.) був у Олександрівській лікарні. Перевірив особисто і відзняв на телефон невеликий репортаж звідти", – зазначив мер столиці.

На відео видно, як Кличко у Олександрівській лікарні вдягнувся у захисний костюм, медичну маску та окуляри. Він поспілкувався із лікарями, які запевнили, що всі бокси однакові, немає кращих чи гірших. Також мер столиці навідався до хворого на коронавірус депутата Сергія Шахова у палату.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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