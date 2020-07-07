Київрада повинна ухвалити рішення, яке належить до компетенції міста, аби допомогти інвесторам "Укрбуду" отримати житло.

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко на початку засідання Київради 7 липня, написала його пресслужба на своєму сайті. Очільник міста зазначив, що 6 липня відбулась дискусія на цю тему з главами фракцій (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми вчора дискутували з главами фракцій і продовжимо шукати компроміс, аби допомогти інвесторам "Укрбуду". Як ви знаєте, там є три проблемних моменти. Вирішення двох із них залежить від Міноборони та уряду. А в одному, що в компетенції міста, можемо допомогти людям ми", – підкреслив Кличко.

Кличко сказав, як Київрада може допомогти інвесторам "Укрбуду" Пресслужба Кличка

За його словами, оскільки грошей на добудову будівель не вистачає, "Київміськбуд" звернувся до міської влади з проханням скасувати сплату пайової участі на об’єкти "Укрбуду". Це дозволить до кінця року, коли пайову скасують у всій Україні (з 1 січня 2021 року), завершити кілька будинків, а люди зможуть отримати житло.

"Я вважаю, що в цій ситуації це – правильне рішення. Бо люди не винні. І таке рішення залежить від нас з вами. Його проєкт ми винесемо на розгляд Київради 23 липня. До того керівництво "Київміськбуду" зустрінеться з керівниками фракцій, з депутатами, представниками інвесторів і надасть всі необхідні обґрунтування і пояснення", – пояснив мер столиці.

Він також надав протокольне доручення комісіям з екології та з містобудування у прискореному порядку розглянути проєкти рішень щодо Протасового Яру та включити їх до порядку денного чергового пленарного засідання 23 липня.

Кличко сказав, як Київрада може допомогти інвесторам "Укрбуду" Пресслужба Кличка

OBOZREVATEL раніше детально писав про те, що ситуація з покинутими будівництвами держкорпорації "Укрбуд" боляче вдарила по 40 тис. осіб. А інвестори, які вклалися в житло, досягли точки кипіння. Люди навіть виходили на мітинги.

Водночас президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір раніше говорив про те, що без підтримки держави будівництва "Укрбуду" можуть бути заморожені на десятки років, оскільки "чиновники та власники землі вирішили скористатися ситуацією та виторгувати додаткові преференції".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кличко повинен підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії "Укрбуд". Сам же Кличко відповів, що станом на 22 травня було три проблемних питання з недобудовами корпорації "Укрбуд", але вони не належали до компетенції міського голови Києва та міської влади.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд знає про проблеми з компанією "Укрбуд" і готовий втрутитися в скандал з недобудовами.