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23 квітня • оновлено в 21:11
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Кличко сказав, коли в Києві очікується пік епідемії коронавірусу

1.9т
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У Києві пік епідемії коронавірусу COVID-19 очікується на початку травня.

Про це в ефірі телеканалу СТБ у четвер, 23 квітня, повідомив мер столиці Віталій Кличко, посилаючись на дані і прогнози вірусологів.

"Період на початку травня обумовлений тим, що люди багато контактували під час свят, Вербної неділі, Великодня. Ми робимо все можливе, щоб стримати стрімке поширення вірусу", – сказав він.

Кличко зазначив, що в Києві 1059 інфікованих, з яких понад сто – медики, які заразилися від пацієнтів.

За його словами, зараз в столиці підготували понад 1700 ліжок для прийому інфікованих, але при необхідності цю кількість можна оперативно збільшити до 7 тисяч.

Кличко сказав, коли в Києві буде пік COVID-19

Кличко сказав, коли в Києві буде пік COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив – продовження пов'язано з тим, що пік захворюваності очікується 3-8 травня

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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