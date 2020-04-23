Кличко сказав, коли в Києві очікується пік епідемії коронавірусу

У Києві пік епідемії коронавірусу COVID-19 очікується на початку травня.

Про це в ефірі телеканалу СТБ у четвер, 23 квітня, повідомив мер столиці Віталій Кличко, посилаючись на дані і прогнози вірусологів.

"Період на початку травня обумовлений тим, що люди багато контактували під час свят, Вербної неділі, Великодня. Ми робимо все можливе, щоб стримати стрімке поширення вірусу", – сказав він.

Кличко зазначив, що в Києві 1059 інфікованих, з яких понад сто – медики, які заразилися від пацієнтів.

За його словами, зараз в столиці підготували понад 1700 ліжок для прийому інфікованих, але при необхідності цю кількість можна оперативно збільшити до 7 тисяч.

Кличко сказав, коли в Києві буде пік COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив – продовження пов'язано з тим, що пік захворюваності очікується 3-8 травня

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!