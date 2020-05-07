У Києві рятувальники дезінфікують будинки та ті установи міста, у яких виявили спалахи коронавірусу COVID-19.

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Зокрема, мова йде про церкви, гуртожитки. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 7 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зазначу, що столичні рятувальники продовжують спеціальну дезинфекцію приміщень та будівель столиці, де зафіксували спалахи захворювання або є такий ризик. Це гуртожитки, церкви, житлові будинки, де виявили хворих на коронавірус", – сказав він.

Кличко розповів, як у Києві борються зі спалахами COVID-19. Ілюстрація

Мер Києва нагадав, що установи, у яких було зафіксовано COVID-19, зачинили на карантин. Мова йде про два гуртожитки та стільки ж церков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 7 травня зафіксували 2591 підтверджений випадок коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1675, а на території області – до 916.

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