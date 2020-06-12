Кличко розповів, як покарали забудовника ТРЦ посеред дороги в Києві

Київ змусив забудовника скандального ТРЦ на проспекті Леся Курбаса прибрати частину об’єкта, яку незаконно звели просто на дорозі.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу 12 червня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він показав відео з початком демонтажу конструкції (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Щойно з’явилася інформація про це (Забудову на дорозі. – Ред.), місто одразу направило на будівництво комісію з перевіркою. Працівники ШЕУ Святошинського району виявили порушення меж будівництва. Тому керівництво комунальної корпорації "Київавтодор" звернулось до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, прокуратури столиці та поліції щодо реагування на правопорушення", – пояснив Кличко.

Кличко розповів, як покарали забудовника за ТРЦ посеред дороги в Києві. Ілюстрація Скриншот

За словами очільника столиці, комісія встановила, що в результаті дій забудовника було порушено межі будівництва, а ще пошкоджено проїжджу частину, бо в дорожнє покриття встановили монолітну залізобетонну опору.

"Замовник будівництва не отримував та й не міг отримати погодження будувати на дорозі! До того ж фахівців "Київавтодору" спочатку не допустили на об’єкт для огляду й оцінки нанесених місту збитків. І забудовник спочатку відмовлявся прибрати конструкцію", – зазначив він.

"Але після деяких аргументів щодо можливих "перспектив" місто змусило забудовника погодитися й прибрати витвір будівельного "креативу" з дороги. Власним коштом. Учора (11 червня. – Ред.) під вечір забудовник розпочав роботи з демонтажу конструкції з проїжджої частини. І ще відновить там дорогу", – підкреслив Кличко.

Також він додав, що земельну ділянку для зведення цього ТРЦ Київрада виділила ще у 2010 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ТРЦ почали будувати на проїжджій частині, зайнявши повністю одну смугу дороги.