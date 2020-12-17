Кличко розповів, як Київ боровся з COVID-19 у 2020 році

У 2020 році Київ виділив майже 386 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом та ще 1 мільярд – на доплати медикам.

Як повідомила пресслужба мера столиці Віталія Кличка, кошти були спрямовані з резервного фонду та бюджету міста.

"Місто практично самостійно робить усе можливе для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції та надання допомоги хворим. Усього в Києві для приймання хворих у 29 медустановах, з яких 23 лікарень уже госпіталізують хворих, визначено понад 4,9 тисяч ліжок. З них подачею кисню обладнані понад 2000 ліжок. І ми продовжуємо збільшувати їх кількість", – уточнив Кличко.

Мер зазначив, що до кінця року за рахунок міста та держбюджету киснем забезпечать 80% ліжок. Крім того, він розповів, що столиця продовжує облаштовувати в лікарнях ПЛР-лабораторії ще у чотирьох лікарнях.

Градоначальник додав, що через кризу, викликану пандемією COVID-19, міський бюджет недоотримав близько 5 мільярдів гривень. До того ж Київ, наскільки це можливо, допомагає підприємцям у цій складній ситуації.

"Ми продовжимо цю підтримку та пільги для бізнесу. Пакет пропозицій вже підготували та винесемо на ухвалеення Київрадою. Ми розуміємо, що дуже важливо не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу та підприємств", – резюмував Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за минулу добу, 16 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 1512 осіб – на 346 менше, ніж за день до цього.