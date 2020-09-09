Кличко розповів, скільки витратили на опалення в школах Києва

Олексій Тітофф Життя столиці 14:25, 9.09.2020 Оновлено: 14:25, 9.09.2020

Глава Києва Віталій Кличко заявив, що майже у всіх школах завершена підготовка до опалювального сезону.

Про це він розповів на брифінгу в середу, 9 вересня. З його слів, на підготовку було виділено 443 млн гривень.

"Ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів та покрівель, заміну вікон та ремонт теплопунктів. На капремонти систем центрального опалення, холодного і гарячого водопостачання. На сьогодні виконали більше 70 відсотків цих робіт, і вони тривають", – сказав мер.

За словами Кличка, з 2015 року бюджет на освіту виріс в три рази і склав 19,5 млрд гривень. Також майже в 9 разів зросли витрати на розвиток і модернізацію навчальних закладів, їх будівництво і реконструкцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом опалювального сезону 2019-2020 року кияни заощадили близько 1,5 мільярда гривень.

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