Кличко розповів, скільки медиків захворіло на коронавірус у Києві

За час пандемії у Києві на коронавірус захворіли 3 072 медика, шестеро померли. За добу захворіло 69 медпрацівників.

У стаціонарах сьогодні лікуються 59 працівників медзакладів. Одужало 2587 осіб, заявив міський голова Віталій Кличко на брифінгу. (Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Медики інфікуються на роботі. Бо вони сьогодні – на передовій у боротьбі з вірусом і рятують життя та здоров'я людей'', – повідомив міський голова Києва.

Він зазначив, що в столиці є випадки і повторного захворювання на COVID-19 серед медичних працівників.

''Кілька медиків підхопили вірус вдруге'', - заявив Кличко.

Загалом у стаціонарах лікувальних закладів міста сьогодні перебуває 2 145 хворих, із них 22 дитини.

941 пацієнт перебуває у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1 399 людей. Під апаратами ШВЛ – 38 хворих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 277, Дарницькому – 258, Солом'янському районі – 214 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня коронавірус у Києві зафіксували у 1 735 киян. Загалом у столиці захворіли вже 74 012 осіб.