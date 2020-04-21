У Києві медики, що працюють із хворими на коронавірус COVID-19, за березень отримали значні доплати до заробітної плати.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 21 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він зазначив, що також департамент охорони здоров'я КМДА закуповує за кошти резервного фонду столиці ліки для надання меддопомоги хворим на COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня", – наголосив Кличко.

Кличко розповів про значні доплати київським медикам, які лікують пацієнтів із COVID-19. Ілюстрація

Так, за його словами, їм було встановлено доплату у розмірі дев'яти посадових окладів. На це Київ із міського бюджету виділив майже 10,8 мільйонів гривень.

"У середньому доплата за березень медперсоналу, який працює з хворими на коронавірус, становить: лікарям – 17 тисяч гривень, медичним сестрам – 13 тисяч, молодшому медичному персоналу – 11 тисяч. Таким чином лікарі за березень отримають загалом від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – від 25 до 30 тисяч і молодший медичний персонал – від 20 до 25 тисяч", – заявив Кличко.

Він додав, що працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні у заходах із дезінфекції авто, також отримають премії за березень. На це Київ додатково виділив 12,4 млн грн.

"Так, у середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в 9,8 тисяч гривень, фельдшери – 5,5 тисяч, а санітари – 1,9 тисяч", – сказав очільник столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Києві та області станом на ранок 21 квітня зафіксували 1248 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 892, а на території області – до 356.

У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 15 жінок віком від 25 до 67 років, 25 чоловіків віком від 18 до 72 років, а також двоє дітей: 5-річний хлопчик та 7-річна дівчинка.

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