Кличко розповів містичну історію з телефоном подруги Пальчевського. Фото

Очільник Києва Віталій Кличко розповів "містичну історію", що трапилася з ним у столиці, потроливши свого головного конкурента на виборах мера міста Андрія Пальчевського.

Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook, розповівши про свою прогулянку на Ярославовому валу.

"Побачив у кафе одну цікаву парочку.. Коли повертався назад, кафе зачинялося і вибіг на тротуар офіціант в пошуках клієнта, що забув телефон. І довірив мені, як меру міста, відшукати власника. Дедуктивним методом встановив, що це телефон супутниці Андрія Пальчевського", – написав Кличко.

Судячи з усього, такий висновок очільник міста зробив із того, що на телефоні висвітилися повідомлення від абонента, що був підписаний, як "Палец", оскільки такий збіг справді дивний напередодні виборів. Мер порадив особі, яка загубила телефон, звернутися за номером Контактного центру Києва – 15-51.

Повідомлення від абонента "Палец" на загубленому телефоні. Facebook Віталія Кличка

Кличко розповів "містичну історію", що трапилася з ним у Києві. Facebook Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано список основних кандидатів на посаду мера міста Києва та їх біографії. МІсцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

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