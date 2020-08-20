Кличко розповів, коли і у якому форматі розпочнеться навчання у школах Києва. Ілюстрація.

У школах Києва новий начальний рік розпочнеться з 1 вересня "у зрозумілому для суспільства форматі".

Проте це відбудеться в нових умовах та з дотриманням правил, розповів мер столиці України Віталій Кличко під час Серпневої педагогічної онлайн-конференції міста Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах, з дотриманням всіх правил. Наші школи до цього готові. Звичайно є загрози, звичайно не все просто, але ми разом з вами подолаємо всі виклики і обов'язково повернемося до звичайного життя. Новий навчальний рік ми розпочнемо 1 вересня в зрозумілому для суспільства форматі, і багато чого в подальшому буде залежати від вашої з нами організованості та згуртованості", – підкреслив він.

Мер Києва пригадав, що з 12 березня, коли в Україні почав розповсюджуватися коронавірус, освітній процес у столиці перевели у дистанційний формат. За його словами, це було складно і педагогам, і учням.

"Телеканал "Київ" розпочав трансляцію відеоуроків для 11-класників. Столиця першою розробила та затвердила регламент відновлення освітнього процесу, і виділила більше 30 мільйонів гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту, щоб безпечно відновити навчання з 1 вересня", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 20 серпня кількість випадків коронавірусу збільшилася до 11 172. За минулу добу захворювання виявили у 227 осіб.

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