Кличко розповів, чому зволікають з метро на Троєщину

Початок будівництва гілки метро в бік Деснянського району Києва залежить від введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенський моста.

Як розповів OBOZREVATEL мер Києва Віталій Кличко, у 2021 році можуть представити проект метро в бік Троєщини.

"Неможливо говорити про дах будинку, не звівши його фундамент. Я думаю, що на початку наступного року ми з'єднаємо автотранспортний міст між лівим та правим берегом. Після ми переходимо до планування (споруди метро на Троєщину. – Ред.)" – розповів Кличко.

Мер уточнив, що місто самостійно не зможе у найкоротші терміни побудувати гілку метрополітену.

"У наступному році ми плануємо презентувати проект (будівництва – Ред.) та під нього шукати інвесторів. Для бюджету нашого міста це великий фінансовий проект, який Київ навряд чи зможе швидко реалізувати (без інвесторів – Ред.)", – резюмував Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що роботи на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід тривають. Зокрема, будівельники завершили встановлювати три великих металоконструкції в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицькій.