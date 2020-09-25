Кличко прокоментував чутки про закриття шкіл і садочків у Києві з 1 жовтня

Вікторія Довгань Життя столиці 13:20, 25.09.2020 Оновлено: 13:35, 25.09.2020

Мер Києва Віталій Кличко спростував чутки про те, що школи та дитячі садочки у столиці нібито закриють на тотальний карантин з 1 жовтня.

На своїй сторінці у Twitter він запевнив, що крайні заходи вживатимуться лише в тих закладах, де буде найгірша епідеміологічна ситуація.

"Ходять чутки, нібито з 1 жовтня місто збирається закрити навчальні заклади на карантин. Це неправда!" – запевнив Кличко.

"Підкреслю: школи та садочки і надалі працюють за визначеним регламентом. На карантин закривають тільки ті заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих", – пояснив очільник столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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