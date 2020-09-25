Кличко прокоментував чутки про закриття шкіл і садочків у Києві з 1 жовтня
Мер Києва Віталій Кличко спростував чутки про те, що школи та дитячі садочки у столиці нібито закриють на тотальний карантин з 1 жовтня.
На своїй сторінці у Twitter він запевнив, що крайні заходи вживатимуться лише в тих закладах, де буде найгірша епідеміологічна ситуація.
"Ходять чутки, нібито з 1 жовтня місто збирається закрити навчальні заклади на карантин. Це неправда!" – запевнив Кличко.
"Підкреслю: школи та садочки і надалі працюють за визначеним регламентом. На карантин закривають тільки ті заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих", – пояснив очільник столиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше джерело в уряді України повідомило, що на рівні прем'єра і президента вже ухвалено рішення – ситуацію з тотальними заборонами і закриттям бізнесу не повторюватимуть.
Водночас імовірність закриття шкіл у кінці вересня поки не відкинули.
Нагадаємо, за минулу добу, 24 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 380 осіб. Усього в столиці інфіковано вже 21 045 осіб.
Померли від COVID-19 у Києві всього 342 особи (+9 за добу), вилікувалися 6 255 пацієнтів (+106).