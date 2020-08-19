Кличко про смерть Патона: не стало людини, яка увіковічнила своє ім'я
Мер Києва Віталій Кличко відреагував на смерть відомого українського вченого, президента НАН України Бориса Патона, який помер на 102-му році життя.
У своєму Facebook очільник столиці зазначив, що "не стало людини, яка увіковічнила своє їм‘я науковими винаходами, відомими в усьому світі".
"Завдяки його науковим відкриттям і винаходам інженерна, космічна і навіть медична галузі ставали прогресивнішими. І в 101 рік він продовжував працювати, провадити наукову діяльність, спілкуватися, давав інтерв‘ю. Він був першим Героєм незалежної України", – наголосив Кличко.
Мер столиці висловив упевненість, що Патона пам'ятатимуть не лише в Україні, але і в усьому світі.
Співчуття у зв'язку зі смертю вченого вже висловили президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков та п'ятий президент України Петро Порошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть президента НАНУ у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі. Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича. Вічна пам'ять!" – написав президент.