Кличко про смерть Патона: не стало людини, яка увіковічнила своє ім'я

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на смерть відомого українського вченого, президента НАН України Бориса Патона, який помер на 102-му році життя.

У своєму Facebook очільник столиці зазначив, що "не стало людини, яка увіковічнила своє їм‘я науковими винаходами, відомими в усьому світі".

"Завдяки його науковим відкриттям і винаходам інженерна, космічна і навіть медична галузі ставали прогресивнішими. І в 101 рік він продовжував працювати, провадити наукову діяльність, спілкуватися, давав інтерв‘ю. Він був першим Героєм незалежної України", – наголосив Кличко.

Мер столиці висловив упевненість, що Патона пам'ятатимуть не лише в Україні, але і в усьому світі.

Співчуття у зв'язку зі смертю вченого вже висловили президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков та п'ятий президент України Петро Порошенко.

Мер столиці висловився щодо смерті Патона. Facebook Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть президента НАНУ у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі. Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича. Вічна пам'ять!" – написав президент.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал