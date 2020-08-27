Кличко – про "пошкодження" головного прапора України: сенсації немає, його не міняли на новий

Мер Києва Віталій Кличко спростував чутки, які ширяться в інтернеті, про нібито пошкоджений вітром головний прапор України.

Виявляється, інциденту не було, а прапор не змінювали на інший. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Бачу, як схвилювали чимало інтернет-користувачів фото спущеного найбільшого, головного прапора України. Хтось збентежений, а хтось уже почав зловтішатися й маніпулювати. Так от, сенсації немає. Прапор не пошкоджений вітром, як писали деякі "джерела". Його не замінили на новий", – пояснив мер Києва.

Головний прапор України не був пошкоджений Facebook / Віталій Кличко

Він зазначив, що для належної експлуатації флагштока мають регулярно відбуватися регламентні роботи. Це необхідно для перевірки, в якому стані полотно прапора та сама інженерна споруда.

За словами Кличка, 27 серпня вперше після відкриття меморіалу здійснили такі роботи.

Кличко написав про головний прапор України Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві напередодні Дня Державного Прапора розгорнули найбільший український стяг у країні.

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