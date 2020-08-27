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Кличко – про "пошкодження" головного прапора України: сенсації немає, його не міняли на новий

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
8,8 т.
Кличко прокоментував 'пошкодження' головного прапора України

Кличко прокоментував "пошкодження" головного прапора України.

Мер Києва Віталій Кличко спростував чутки, які ширяться в інтернеті, про нібито пошкоджений вітром головний прапор України.

Виявляється, інциденту не було, а прапор не змінювали на інший. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Бачу, як схвилювали чимало інтернет-користувачів фото спущеного найбільшого, головного прапора України. Хтось збентежений, а хтось уже почав зловтішатися й маніпулювати. Так от, сенсації немає. Прапор не пошкоджений вітром, як писали деякі "джерела". Його не замінили на новий", – пояснив мер Києва.

Головний прапор України не був пошкоджений

Головний прапор України не був пошкоджений Facebook / Віталій Кличко

Він зазначив, що для належної експлуатації флагштока мають регулярно відбуватися регламентні роботи. Це необхідно для перевірки, в якому стані полотно прапора та сама інженерна споруда.

За словами Кличка, 27 серпня вперше після відкриття меморіалу здійснили такі роботи.

Кличко написав про головний прапор України

Кличко написав про головний прапор України Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві напередодні Дня Державного Прапора розгорнули найбільший український стяг у країні.

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