Кличко про COVID-19 у Києві: ситуація не поліпшується, за добу – 244 нових хворих

Станом на ранок 7 вересня коронавірус у Києві підтвердили в 15 276 осіб. У 244 із них захворювання виявили за останню добу.

Від COVID-19 померли всього 242 пацієнти (+2 за добу). Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

138 жінок у віці від 19 до 81 року;

95 чоловіків у віці від 18 до 96 років;

семеро дівчаток від п'яти до 17 років і чотири хлопчики від двох років до 16-ти.

Захворіли, зокрема, і 14 медиків.

Кількість заражених у Києві по районах. Віталій Кличко в Telegram

Одужали за добу 28 осіб. Всього коронавірус перемогли 4759 жителів столиці.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували в районах: Оболонському – 50, Дарницькому – 36, Солом'янському – 28.

Мер столиці повідомив статистику щодо коронавірусу. Віталій Кличко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що зараження грипом під час пандемії коронавірусу становить ще більшу небезпеку для здоров'я людей, і закликали робити щеплення.

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