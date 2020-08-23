Кличко пригрозив посиленням карантину у Києві через погіршення ситуації з COVID-19.

Мер Києва Віталій Кличко 23 серпня терміново влаштував брифінг через різке збільшення випадків коронавірусу у столиці та пригрозив посиленням обмежень.

Трансляцію вела пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він закликав громадян зрозуміти ступінь загрози і "припинити поводитися так, ніби вірусу немає" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Мер Києва відзначив, що правила безпеки насправді прості і їх повинні дотримуватися всі. Адже, за його словами, нескладно вдягати маску, часто мити руки, користуватися антисептиком, тримати соціальну дистанцію та не йти в місця великого скупчення людей.

"Це елементарні речі. І нехтувати ними не можна! Якщо ми не хочемо повернутися до суворого карантину. Якщо ми не хочемо, щоб знову зупинився громадський транспорт, закрилися дитячі садки, а бізнес – сидів по домівках. Іще раз звертаюся до киян, до українців: якщо ви самі не дбаєте про своє здоров’я, то хто зможе вас захистити?!" – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у неділю, 23 серпня, зафіксували новий "коронавірусний" рекорд – за минулу добу у столиці підтвердили 307 випадків захворювання. Загалом у місті вже 11814 заражених коронавірусом.

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