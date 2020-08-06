Кличко пригрозив посиленням карантинних обмежень у Києві

Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що у столиці виявили велику кількість нових випадків коронавірусу за добу, та пригрозив посиленням обмежень.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що кількість хворих на COVID-19 у місті збільшується.

"За минулу добу вірус виявили ще в 180 мешканців. Троє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 142 киян. На сьогодні в столиці вже 8992 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві Facebook/Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 102 жінки віком від 18 до 82 років, 67 чоловіків віком від 21 до 81 року, а також чотири дівчинки від трьох до 16 років, семеро хлопчиків від трьох до 17 років. Зокрема, йдеться і про вісьмох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнтів.

"За минулу добу одужали 49 людей. Усього коронавірус подолали 3137 мешканців Києва", – відзначив він.

Мер Києва також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 44, у Солом’янському – 26, в Деснянському – 22.

"Я закликаю всіх серйозно ставитися до загрози. Не розслаблятися й не вдавати, що ми живемо у звичній ситуації! Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень. І сьогодні від кожного з нас залежить – станеться це чи ні. Від того, наскільки ми дотримуємося елементарних правил, наскільки уважні до свого здоров’я", – підсумував Кличко.

Пост Кличка Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві зафіксували новий антирекорд серпня за кількістю випадків COVID-19, виявлених за добу, – 180. Загалом у столиці станом на 6 серпня вже 8992 заражених коронавірусом.