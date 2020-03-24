Мер Києва Віталій Кличко не виключив можливості закриття в'їздів та виїздів зі столиці у разі погіршення ситуації із коронавірусом COVID-19.
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Про це він розповів під час брифінгу 24 березня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Чиновник відповів на запитання журналістів про те, чи можливе у столиці запровадження надзвичайного стану.
"Сьогодні ситуація ще контрольована. Але, якщо вона різко почне погіршуватися, у нас не буде іншого виходу, як запроваджувати більш жорсткі заходи. Максимально обмежувати пересування містом. Закривати в‘їзди і виїзди зі столиці. Вкрай обмежувати пересування людей містом. Все це – можливо", – підкреслив Кличко.
Кличко пригрозив киянам закриттям міста на в'їзд і виїзд. Ілюстрація
Втім, за його словами, зараз дуже багато залежить від жителів Києва. Чиновник додав, якщо ті виконуватимуть правила чинних обмежень, загострення ситуації можна уникнути.
Кличко зазначив, що чимало європейських країн вже запровадили більш жорсткі заходи. Зокрема, надзвичайний стан ввели: Болгарія, Угорщина, Грузія.
"Це країни, де кількість заражених не вища за нашу. Повну заборону на вільне переміщення запровадили Італія, Іспанія та Франція – це країни, де сьогодні пік епідемії. І там визнають, що такі суворі обмеження треба було запроваджувати набагато раніше", – підсумував мер міста.
Як повідомлявOBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
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Про це в деталях розповів Кличко. Він заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
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У самій ж столиці України коронавірус підхопило 29 осіб. За останню добу нових випадків у місті не було зафіксовано.
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