Кличко придумав застосування "талантам" спійманих у Києві "графітників"

Марина Погорілко Життя столиці 22:30, 27.07.2020

Мер Києва Віталій Кличко придумав, як направити діяльність "графітників", яких спіймав напередодні на вулицях Києва, у правильне русло.

Відповідну пропозицію він опублікував у своєму Facebook, зазначивши, що отримує повідомлення про те, що хлопці "корисною справою займаються і замальовують надписи з адресами телеграм-каналів із розповсюдження наркотиків". У зв'язку з цим у нього з'явилася ідея з допомогою цих людей привести столицю до ладу.

"Я готовий виділити не кілька відер, а цистерну фарби! Щоб вони та інші небайдужі допомагали місту прибирати надписи хоча б з історичних будинків столиці. Тільки не іншими розписами, а зафарбовували різну "творчість"! І, якщо ці хлопці, справді, хочуть робити добру справу на благо міста, фарба і все інше необхідне буде!" – написав Кличко.

Мер столиці закликав містян спільно боротися із проявами вандалізму у Києві.

Кличко запропонував привести до ладу Київ із допомогою "графітників".
Facebook Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Кличко спіймав двох "графітників", що розмальовували стіну будинку на вулиці Стрілецькій. З порушниками він "провів виховну бесіду" і "передав поліції".

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