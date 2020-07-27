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Кличко придумав застосування "талантам" спійманих у Києві "графітників"

Марина Погорілко
Життя столиці
2,3 т.
Кличко придумав, що робити з пійманими 'графітниками' (фото: Інформатор)

Кличко придумав, що робити з пійманими "графітниками" (фото: Інформатор).

Мер Києва Віталій Кличко придумав, як направити діяльність "графітників", яких спіймав напередодні на вулицях Києва, у правильне русло.

Відповідну пропозицію він опублікував у своєму Facebook, зазначивши, що отримує повідомлення про те, що хлопці "корисною справою займаються і замальовують надписи з адресами телеграм-каналів із розповсюдження наркотиків". У зв'язку з цим у нього з'явилася ідея з допомогою цих людей привести столицю до ладу.

"Я готовий виділити не кілька відер, а цистерну фарби! Щоб вони та інші небайдужі допомагали місту прибирати надписи хоча б з історичних будинків столиці. Тільки не іншими розписами, а зафарбовували різну "творчість"! І, якщо ці хлопці, справді, хочуть робити добру справу на благо міста, фарба і все інше необхідне буде!" – написав Кличко.

Мер столиці закликав містян спільно боротися із проявами вандалізму у Києві.

Кличко запропонував привести до ладу Київ із допомогою "графітників".

Кличко запропонував привести до ладу Київ із допомогою "графітників". Facebook Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Кличко спіймав двох "графітників", що розмальовували стіну будинку на вулиці Стрілецькій. З порушниками він "провів виховну бесіду" і "передав поліції".

УкраїнаКиївВіталій Кличко
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