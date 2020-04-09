Кличко пояснив, чому відрізняються дані Києва та МОЗ про кількість хворих на COVID-19

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 13:57, 9.04.2020 Оновлено: 14:00, 9.04.2020

Дані про кількість хворих на коронавірус COVID-19 у Києві, що подає столична влада, відрізняються від статистики Міністерства охорони здоров’я України, найімовірніше, через різний алгоритм підрахунку.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 9 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, інформація, яку надає влада міста, надходить від фахівців, які досліджують зразки, вона є деталізованою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас різний алгоритм підрахунку та подачі інформації. Ми отримуємо дані від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". Оперативно, пізно ввечері – одразу після завершення лабораторних досліджень зразків, що надійшли в установу, після обробки даних", – підкреслив Кличко.

Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19. Ілюстрація

"А МОЗ отримує цю інформацію вранці наступного дня. І, скоріш за все, враховує її вже в статистику наступного дня", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 12:00 9 квітня кількість випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 335, померло вже шість осіб.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

"Плівки Єрмака": з'явився запис про земельні схеми голови ОПУ

"Без совісті, без Батьківщини": Усика закликали позбавити громадянства

Смоленська катастрофа трапилася 10 років тому: як все було і хто занапастив польську еліту

До Чорновол увірвався спецназ ДБР із обшуком: її підозрюють у вбивстві

"Завоювання Майдану влада зливає в унітаз": Сенцов став на захист Чорновол