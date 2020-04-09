Кличко пояснив, чому відрізняються дані Києва та МОЗ про кількість хворих на COVID-19

Дані про кількість хворих на коронавірус COVID-19 у Києві, що подає столична влада, відрізняються від статистики Міністерства охорони здоров’я України, найімовірніше, через різний алгоритм підрахунку.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 9 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, інформація, яку надає влада міста, надходить від фахівців, які досліджують зразки, вона є деталізованою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас різний алгоритм підрахунку та подачі інформації. Ми отримуємо дані від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". Оперативно, пізно ввечері – одразу після завершення лабораторних досліджень зразків, що надійшли в установу, після обробки даних", – підкреслив Кличко.

Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19. Ілюстрація

"А МОЗ отримує цю інформацію вранці наступного дня. І, скоріш за все, враховує її вже в статистику наступного дня", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 12:00 9 квітня кількість випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 335, померло вже шість осіб.