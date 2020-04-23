Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому від коронавірусу COVID-19 поки що одужало лише небагато жителів міста – 45 осіб (загалом у столиці 1059 підтверджених випадків захворювання).

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За його словами, проблема в тому, що COVID-19 – агресивна і не до кінця вивчена хвороба. Про це Кличко розповів під час брифінгу 23 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вірус COVID-19 – дуже агресивна і не до кінця вивчена хвороба, ліків від якої досі немає, як і немає вакцини. Медики застосовують різні препарати. Одні спрацьовують. Інші – менш ефективні. Тому і лікується коронавірус дуже складно і довго", – заявив мер Києва.

Кличко пояснив, чому у Києві від COVID-19 одужали лише 45 жителів. Ілюстрація

"За даними фахівців, у середньому процес лікування триває 20 днів. Є й випадки, коли людина хворіла 37 днів. 20 днів тому в Києві було зареєстровано 160 хворих. А сьогодні їх – більше тисячі! То скільки ще мине часу, поки всі одужають?" – наголосив Кличко.

За його словами, щоб пересвідчитися, що людина вже "перемогла" коронавірус, лікарі проводять два ПЛР-тести. Також він додав, що у приблизно половини людей, які перехворіли COVID-19, вірус зберігається в організмі від одного до восьми днів, навіть після зникнення всіх симптомів.

"Така ситуація з повільним одужанням не тільки в столиці. Із понад 7 тисяч хворих в Україні одужали 504 пацієнти", – підсумував Кличко.

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