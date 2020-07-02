Кличко посперечався з відомим руфером Мустангом, який виліз на міст. Відео

Віталій Кличко і Mustang Wanted посварилися на мосту в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко провів "виховну бесіду" з руфером Григорієм Кириленком, відомим як Mustang Wanted, який піднявся на столичний міст.

Інцидент стався на Пішохідному мосту між 6:00 та 07:00 ранку, пише TK Media. Частину розмови українцеві вдалося записати на диктофон (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Під час бесіди глава столиці сказав, що Кириленко "створює йому проблеми".

Facebook / Григорій Мустанг

"Так а тут же не заборонено лазити. А де написано? Покажіть мені знак. Ви бачите? Всі ненормальні, всі творчі люди ненормальні", – сказав Mustang.

"У вас свій спорт, у мене свій", – продовжив наполягати руфер. За його словами, загрози жителям міста він не створював і прийшов на міст, коли людей поблизу було мало.

Мер також заявив Кириленку, що його "треба послати в армію". Той відповів, що в армії не був, однак воював на Донбасі.

На записі також чутно, як Кличко попросив поліцейських, які прибули на місце, прочитати руферу лекцію.

Попередньо, глава Києва побачив руфера, коли вранці біг по мосту.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Facebook / Григорій Мустанг

Facebook / Григорій Мустанг

Facebook / Григорій Мустанг

Facebook / Григорій Мустанг

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мустанг забрався на 190-метрову телевежу у Львові, а також показав, як розмалював зірку на висотці в Москві в синьо-жовті кольори. У Києві він одягнув на голову "Батьківщині-матері" вінок. У 2015 році руфер пішов воювати в полк "Азов" на Донбас.

У 2019 році Mustang Wanted пограбували та побили в Києві, проте пізніше йому повернули особисті речі.