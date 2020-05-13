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13 травня • оновлено в 16:55
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Кличко попросив Кабмін відкрити метро в Києві: коли та на яких умовах

29.8т
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Мер Києва Віталій Кличко виступив із вимогою до уряду щодо відновлення роботи метро в столиці після закінчення карантину, зокрема з 25 травня.

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Водночас пообіцяв зважати на ситуацію із поширенням коронавірусу, а також висловив сподівання, що вона не погіршиться. Відповідна інформація з’явилася у його Telegram-каналі.

"Столична влада не хотіла закривати метро та тримала його відкритим до останнього – поки уряд не ухвалив рішення про призупинення діяльності метрополітену в кількох містах. Але сьогодні, коли все більше людей повертається до роботи, в місті відбувається колапс. І ми будемо наполягати на відновленні роботи метро", – наголосив мер.

Кличко попросив Кабмін відкрити метро в Києві: коли та на яких умовах

За словами Кличка, ідея спецперепусток для проїзду в метрополітені – абсолютно утопічна. Адже так у підземці утворяться "страшенні натовпи й буде ще гірше".

Він зазначив, що метро має відкритися для роботи в звичайному режимі. Зокрема, це дасть змогу перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати діяльність усього громадського транспорту столиці.

Водночас звернувся й до киян, підкресливши, мовляв, це не означає, що всі повинні кататися, як зазвичай.

"Тут настає і ваша відповідальність – за дотримання дистанції, обов'язкову наявність маски, рукавичок, дотримання елементарних правил. І проїзд у транспорті тільки на роботу, у справах, за нагальної потреби. Безпека сьогодні – понад усе!" – закликав мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за планом, який напрацював уряд, запуск роботи метро в Києві не може відбутися до завершення карантину 22 травня.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
метро
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