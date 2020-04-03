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3 квітня • оновлено в 14:55
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Кличко попередив про небезпеку коронавірусу під час святкування Великодня у Києві

2.2т
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Мер Києва Віталій Кличко висловив побоювання щодо наслідків святкування Великодня під час пандемії коронавірусу COVID-19 жителями міста та закликав їх зробити це вдома, не відвідувати місця масового скупчення людей.

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Про це очільник столиці України заявив під час брифінгу 3 квітня, який транслювала КМДА на своєму Youtube-каналі. Він звернувся до представників усіх релігійних конфесій і попросив їх дотримуватися обмежень та не проводити масових заходів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Скоро велике свято Паски. І я як мер столиці дуже хвилююся, з якими наслідками воно відбудеться для мешканців міста, як може вплинути на ситуацію з розповсюдженням коронавірусу в Києві", – підкреслив Кличко.

Кличко попередив про небезпеку коронавірусу під час святкування Великодня у Києві. Ілюстрація

Кличко попередив про небезпеку коронавірусу під час святкування Великодня у Києві. Ілюстрація

"Я розумію, що Великдень – велике і світле свято, якого всі очікують. Свято, коли йдуть до церкви. Коли збираються великим колом друзів, коли ходять у гості. Але зараз ми повинні дотримуватися обмежень! Для того, щоб зупинити поширення інфекції і якнайшвидше пом’якшити, а потім і скасувати ці обмеження. Я розумію, як усім складно і як всі втомилися. Але треба витримати і пройти через цей виклик. Здоровими і без втрат", – відзначив мер Києва.

Кличко додав, що вже звернувся до представників усіх конфесій із закликом за можливості проводити служби онлайн, пояснювати людям, чому коронавірус небезпечний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 12:00 п'ятниці, 3 квітня, від коронавірусу COVID-19 померли три особи. Загалом було підтверджено 189 випадків зараження.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Великдень Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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