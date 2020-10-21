Кличко пообіцяв добудувати житло від "Аркади" після аудиту

На будівництвах збанкрутілого банку "Аркада" проводиться аудит, після якого ухвалять рішення, як будуть добудовані житлові комплекси.

Про це на брифінгу в середу, 21 жовтня, сказав мер Києва Віталій Кличко. За його словами, аудит повинні закінчити наприкінці листопада.

"Завтра (22 жовтня – Ред.) інвестори "Аркади" планують знову виходити на мітинг і перекривати вулицю Хрещатик. Хочу ще раз підкреслити. На всіх будівництвах "Аркади" триває аудит. Його повинні завершити в кінці листопада. За результатами аудиту фахівці визначать алгоритм, за яким будуть добудовані житлові комплекси "Аркади", – повідомив він.

Кличко зазначив, що ситуацію навколо "Аркади" намагаються політизувати, підбурюючи інвесторів і дезінформуючи їх.

"Унаслідок створюють незручності всім киянам, які змушені стояти в заторах, через перекритий Хрещатик", – підкреслив він.

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