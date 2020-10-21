Кличко пообіцяв добудувати житло від "Аркади" після аудиту

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Життя столиці
5,2 т.
Кличко пообіцяв добудувати житло від 'Аркади' після аудиту

На будівництвах збанкрутілого банку "Аркада" проводиться аудит, після якого ухвалять рішення, як будуть добудовані житлові комплекси.

Про це на брифінгу в середу, 21 жовтня, сказав мер Києва Віталій Кличко. За його словами, аудит повинні закінчити наприкінці листопада.

"Завтра (22 жовтня – Ред.) інвестори "Аркади" планують знову виходити на мітинг і перекривати вулицю Хрещатик. Хочу ще раз підкреслити. На всіх будівництвах "Аркади" триває аудит. Його повинні завершити в кінці листопада. За результатами аудиту фахівці визначать алгоритм, за яким будуть добудовані житлові комплекси "Аркади", – повідомив він.

Кличко зазначив, що ситуацію навколо "Аркади" намагаються політизувати, підбурюючи інвесторів і дезінформуючи їх.

"Унаслідок створюють незручності всім киянам, які змушені стояти в заторах, через перекритий Хрещатик", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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